LIGUE 1 MOBILIS - 30E JOURNÉE:BATAILLE POUR LA RELÉGATION ET LA 3E PLACE Enfin la fin du cauchemar

Par Saïd MEKKI -

L'USMH et le RCR joueront leur survie aujourd'hui

Si pour le CSC et le DRBT, un simple match nul suffirait pour assurer le maintien, pour le RC Relizane, seule une victoire pourrait sauver l'équipe à coup sûr. Sinon, un nul et ce sera le goal avérage qui pourrait partager les concurrents.

Il ne reste plus que quatre équipes menacées par la relégation à la veille de cette ultime journée du championnat d'Algérie de Ligue 1 Mobilis prévue aujourd'hui. Il s'agit du DRB Tadjenanet et du CS Constantine (36 points), à qui il manque 1 point pour se maintenir, ainsi que l'USM El Harrach (35 points) et le RC Relizane (33 points). Ce qui est sûr aujourd'hui c'est que l'une de ces quatre formations sera rétrogradée en Ligue 2 Mobilis et rejoindra les deux équipes déjà reléguées à savoir le CA Batna et le MO Béjaïa. Samedi dernier, l'USMH et le RCR n'ont pu se départager au stade du 1er-Novembre de Mohamadia (Alger) dans un match qui s'est arrêté pendant 25 minutes suite à un envahissement de terrain, avant d'aller à son terme pour un résultat nul. Ironie du sort, les quatre équipes rencontreront des formations n'ayant rien à perdre, ni à gagner, sauf d'améliorer leurs classements respectifs. Ainsi, l'UM El Harrach se déplacerait à Médéa pour rencontrer l'Olympique local au moment où les trois autres équipes joueront à domicile.

Le RC Relizane recevra le CA Batna; le CS Constantine recevra le MC Oran et enfin le DRB Tadjenanet recevra le champion d'Algérie avant terme, l'ES Sétif. Si pour le CSC et le DRBT, un simple match nul suffirait pour assurer le maintien, pour le RC Relizane, seule une victoire pourrait sauver l'équipe à coup sûr. Sinon, un nul et ce sera le goal avérage qui pourrait partager les concurrents. Quant à une défaite des gars du RCR, c'est le purgatoire assuré. Donc, les quatre équipes concernées joueront leurs matchs respectifs en ayant l'esprit dans les autres stades des formations concernées par cette histoire de relégation d'autant que cette journée est non seulement la dernière, mais simplement la décisive. En haut du tableau, si l'ES Setif est assurée du titre de champion et le MC Alger de celui du dauphin, deux places seront convoitées par deux des autres équipes suivantes: l'USM Alger (3e, 47 pts), l'USM Bel Abbès et la JS Saoura (4e ex aequo avec 45 pts chacune) et à un moindre degré le CR Belouizdad (6e avec 42 pts). Cette dernière journée de la compétition est donc également marquée par l'affiche USM Alger-JS Saoura et USM Bel Abbès-MC Alger avec l'enjeu de la dernière place sur podium. Quant au match CR Belouizdad-JS Kabylie, ce serait donc une bonne chance pour le CRB de gagner à domicile en attendant les résultats des deux autres matchs (USM Alger-JS Saoura) et (USM Bel Abbès-MC Alger) pour espérer une quatrième place qualificative au Championnat arabe des clubs. Enfin, les autres matchs ne seront que des rencontres constituant une simple formalité pour les équipes concernées afin d'améliorer leur classement ou du moins leur capital points pas plus.