Algérie-Zambie le 5 septembre à 21h30 à Blida

Le match Algérie-Zambie, comptant pour la quatrième journée des qualifications de la Coupe du Monde 2018, aura lieu le mardi 5 septembre à 21h30 au stade Mustapha-Tchaker de Blida, selon le programme de compétition publié par la Fédération internationale de football. Le match aller entre les deux équipes aura lieu le 28 août au stade de N'dola. L'autre double confrontation entre le Nigeria et le Cameroun se déroulera les 28 août à Uyo et le 2 septembre dans un stade qui n'est pas encore désigné. A l'issue de la deuxième journée des qualifications, le Nigeria caracole en tête du groupe B avec 6 points devant le Cameroun (2 pts). L'Algérie et la Zambie ferment la marche avec un seul point. Le premier du groupe se qualifiera pour le Mondial 2018 en Russie.