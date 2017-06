AFROBASKET 2017 La Fiba-Afrique propose à la Tunisie d'accueillir l'édition

La Confédération africaine de basket-ball (FIBA-Africa) a proposé à la Tunisie d'accueillir la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations (Afrobasket-2017) en septembre prochain après le désistement du Congo et de l'Angola, rapporte l'agence TAP avant-hier citant une source proche de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB). «La Confédération africaine a fixé à la FTBB un délai jusqu'à mercredi 14 juin pour déterminer sa décision finale sur l'organisation du championnat d'Afrique et la fédération a soumis la proposition à l'approbation du ministère de la Jeunesse et des Sports, notamment son volet financier, le montant exigé pour organiser la compétition étant fixé par FIBA-Africa à 500 000 dollars», a-t-il ajouté. La Tunisie avait organisé la précédente édition en 2015 remportée par le Nigeria. Les sélections qualifiées pour la phase finale 2017 sont celles du Nigeria, tenant du titre, Tunisie, Maroc, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, RD Congo, Egypte, Ouganda, Angola, Cameroun, Afrique du Sud, Mozambique, RCA ainsi que la Guinée et le Rwanda qui ont reçu des wildcards.