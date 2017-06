ELIMINATOIRES DE LA CAN 2018 L'EN féminine en stage à Amman

Le sélectionneur national des féminines, Azzeddine Chih, a convoqué 21 joueuses en prévision des deux rencontres amicales qui auront lieu les

16 et 19 juin à Amman sur invitation de la Fédération jordanienne de football. Entrée en stage avant-hier au Centre technique national de Sidi Moussa, la sélection nationale s'est envolée hier à destination de Amman où elle y séjournera jusqu'au 20 juin. Rappelons que l'équipe nationale féminine qui prépare les éliminatoires de la CAN 2018, a déjà affronté son homologue jordanienne en février dernier avec une victoire (2 à 1) pour la Jordanie et une victoire (3-2) pour l'Algérie.