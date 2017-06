ES SÉTIF La direction démet l'existence d'un problème

La direction du club de football de l'Entente Sportive de Sétif (ESS), sociétaire de la Ligue 1 Mobilis, a affirmé qu'«il n'existait aucun problème au sein de l'équipe». Le trio du staff technique, l'entraîneur de l'équipe, Kheireddine Madoui, l'entraîneur-adjoint, Malik Zergane, et l'entraîneur des gardiens, Azzedine Berarma se sont absentés à la première séance d'entraînement qui a suivi la célébration du nouveau titre de championnat «pour des raisons personnelles qui n'ont rien à avoir avec l'équipe», a soutenu le directeur administratif du club, Rachid Djerroudi. Le même responsable a précisé que le nouveau trophée du championnat de la saison 2016-2017, décroché par l'équipe, a renforcé les liens affectifs au sein du club, précisant que tous les membres de l'Entente sétifienne, à savoir le staff technique, les joueurs et les dirigeants oeuvrent à continuer sur la même lancée pour rafler autant de titres possible, notamment la coupe d'Algérie.