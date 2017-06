ESPÉRANCE DE TUNIS Belkaroui en route vers Moreirense

Le défenseur international algérien Hicham Belkaroui, annoncé sur le départ de l'Espérance de Tunis devrait finaliser son transfert à Moreirense (Portugal) cette semaine, a rapporté hier le quotidien sportif portugais A Bola. Le joueur algérien, convoité également par les Egyptiens du Zamalek, a finalement préféré tenter une nouvelle expérience au Portugal après avoir évolué sous les couleurs de Nacional Madeira pendant six mois lors de la saison 2015-2016. C'est le coach de Moreirense Manuel Machado, ancien entraîneur de Belkaroui à Nacional Madeira, qui est à l'origine de l'intérêt de cette équipe qui a terminé à la

15e place au classement la saison dernière avec 33 points. L'ancien joueur de l'USM El Harrach est encore lié pour un an avec les Sang et Or, soit jusqu'au 30 juin 2018. Le natif d'Oran avait rejoint l'Espérance l'été dernier pour un contrat de deux ans. Il avait porté les couleurs du Club Africain durant deux ans (2014-2016). Le joueur âgé de 26 ans avait pris part avec l'équipe nationale à la dernière coupe d'Afrique des nations 2017 disputée au Gabon. En revanche, il n'avait pas été retenu dans le groupe convoqué par le nouveau sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz pour le match amical face à la Guinée

(2-1) disputé mardi dernier à Blida et le Togo

(1-0), comptant pour la 1ère journée (Gr.D) des qualifications de la CAN 2019.