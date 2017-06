FED CUP 2017 DE TENNIS (1ÈRE JOURNÉE) L'Algérie s'incline contre le Maroc

La sélection algérienne s'était rendue lundi en Moldavie, juste à temps pour le tirage au sort, l'ayant finalement versée dans la Poule «D», avec le Maroc, le Mozambique et le pays organisateur, la Moldavie.

La sélection algérienne de tennis a perdu (3-0) contre son homologue marocaine, avant-hier, au premier tour (poule D) de la Fed Cup 2017 (Groupe 3 / Zone Europe-Afrique), organisée du 12 au 17 juin en Moldavie. La Fédération algérienne (FAT) a engagé quatre joueuses dans cette compétition, à savoir Amira Benaïssa, Lynda Benkaddour, Fatima Zohra Boukezzi et Houria Boukholda, mais seules les trois premières citées ont pris part à cette défaite contre le Maroc, car la jeune Boukholda n'a pas été alignée lors de cette première journée. Boukezzi a perdu (6-2, 6-0) contre Ghita Benhadi, imitée par Amira Benaïssa, qui s'est inclinée un peu plus tard contre Rita Atik (6-1, 6-1). En double, Benaïssa a préféré faire équipe avec Lynda Benkaddour, une Oranaise, comme elle, et avec laquelle elle s'entend relativement bien. Mais cette complicité n'a pas suffi devant l'efficacité du tandem marocain composé d'Abir El Fahimi et Lina Qostal, qui l'a finalement emporté (6-2, 6-3).

La sélection algérienne, conduite par l'entraîneur national Mouloud Abdelkader Bessaâd, s'était rendue lundi en Moldavie, juste à temps pour le tirage au sort, l'ayant finalement versée dans la Poule «D», avec le Maroc, le Mozambique et le pays organisateur, la Moldavie. Dans l'autre match de cette Poule «D», la Moldavie a abattu le Mozambique (3-0) et prend donc la tête du groupe, ex aequo avec le Maroc. Au total, dix-sept pays sont engagés dans le Groupe 3 de cette Fed Cup 2017, à savoir: Algérie, Arménie, Cameroun, Chypre, Finlande, Macédoine, Grèce, Islande, Irlande, Kenya, Kosovo, Madagascar, Malte, Moldavie, Maroc, Mozambique et Tunisie. Ces 17 pays ont été répartis en quatre groupes (A, B, C et D).

Les vainqueurs de chaque groupe joueront directement le play-off pour déterminer les deux nations qui accéderont au Groupe 2 de la Zone Europe - Afrique, en 2018.

La Fed Cup est considérée comme l'équivalent féminin de la Coupe Davis chez les messieurs.