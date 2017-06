MO BÉJAÏA Athmani proche de la JSK

Après une saison très difficile, la direction kabyle qui est obligée de renforcer son effectif pour la saison prochaine avec des joueurs de qualité songe à recruter le milieu offensif du MO Béjaïa, Mouhamed Yacine Athmani. la JSKabylie. En effet, d'après une source très proche du joueur, le président Hannachi a tout conclu avec le joueur et il ne reste plus que la signature du contrat. On peut dire que Athmani est bien parti pour être la 2e recrue estivale de la JSK après Lyès Chetti, l'arrière gauche de l'US Chaouïa.