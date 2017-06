NAPLES Henrique fixe un délai à Ghoulam

À la recherche d'un latéral gauche pour succéder au désormais retraité Maxwell, le PSG a fait de Faouzi Ghoulam son grand favori pour le poste. À un an de la fin de son contrat avec le SSC Naples, le joueur de 26 ans n'a pas encore prolongé, mais reste toujours flou sur son avenir. Soucieux de se trouver au plus vite un joueur pour son couloir gauche, le club parisien a lancé un ultimatum au joueur. En effet, d'après les informations exclusives du média Espn, le nouveau directeur sportif du Paris Saint-Germain aimerait très rapidement boucler le recrutement d'un arrière gauche. Et Antero Henrique aurait soumis le nom de Ricardo Pereira, qui est sous contrat avec le FC Porto, et qui pourrait être transféré pour environ 25 millions d'euros. Cette piste aurait été validée par l'entraîneur Unai Emery. Faouzi Ghoulam serait donc sommé de se manifester au plus vite sinon le club de la capitale passera à l'action pour faire venir l'international portugais de 23 ans, prêté cette saison à l'OGC Nice. Aux dernières nouvelles, il semble que Ghoulam devrait finalement rester en Série A et prolonger son bail avec le SSC Naples. L'ex-Stéphanois aurait fini par trouver un accord avec son club pour renouveler son engagement.

L'Algérien ne devrait donc pas faire son retour en Ligue 1 cet été. À suivre...