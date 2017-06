STADE RENNAIS Zeffane poussé vers la sortie

Le coach du Stade Rennais, Christian Gourcuff, ne compte visiblement plus du tout sur les services de son second défenseur algérien, Mehdi Zeffane. Poussant plus que jamais son international algérien vers la sortie, le Stade Rennais vient d'officialiser la venue d'un latéral droit prometteur en la personne de Hamari Traoré (international malien de 25 ans) en provenance de Reims. «Formé à l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako, ce latéral droit a rejoint le continent européen en 2012 évoluant sous les couleurs du Paris FC durant une saison, puis celui du club belge Lierse SK, avant de rejoindre Reims en 2015 où il a disputé 31 matchs par saison (2 buts, 1 passe décisive à chaque fois). Il sera en concurrence avec Romain Danzé, le capitaine des Rouge et Noir», explique le média local Ouest-France.