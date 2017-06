CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE FÉMININ DE BASKET-BALL Le GS Pétroliers conserve son titre

Les filles du GSP tenteront désormais de décrocher le doublé

C'est le 10e titre dont le 5e consécutif remporté par les Pétrolières après ceux de 1998 et 1999 (avec l`ex-MC Alger), 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Les basketteuses du GS Pétroliers ont été sacrées championnes d'Algérie de la saison 2016-2017, en s'imposant dans les ultimes secondes devant leurs homologues de Hussein Dey Marines sur le score de 69 à 66 (mi-temps: 31-32), lors de la 6e et dernière journée du tournoi «play-off» disputée avant-hier soir à Hydra (Alger).

Après un début de match dominé par les tenantes du titre qui ont infligé un 13-00 d'entrée de jeu, les joueuses d'Hussein-Dey sont revenues progressivement dans le match en réduisant l'écart à 10 points à la fin du premier quart-temps (19-09).

Dans le deuxième quart, les Marines emmenées par leur duo d'arrières Benaouda-Saidaini, qui ont gratifié le public par des gestes techniques et des tirs à trois points spectaculaires, sont revenues au score (27-27) avant de rejoindre les vestiaires avec 1 point d'avance (32-31). Condamnées à gagner pour être sacrées championnes d'Algérie pour la première fois de leur histoire, les basketteuses d'Hussein-Dey ont maintenu leur avance au tableau d'affichage durant le 3e quarts-temps, prenant même 8 points d'avance (44-36) avant de finir avec 6 points (51-45). Dos au mur, l'entraîneur du GS Pétroliers, Sofiane Boulahya, a décidé de remettre son meilleur «Cinq» malgré les fautes personnelles de ses joueuses, notamment la capitaine Belaidi et les Congolaises Ntumba et Muganza.

Un pari gagnant qui a permis au GSP de recoller au score dans les cinq dernières minutes.

A égalité (66-66) à l'entame de la dernière minute, c'est Nadia Asly avec un panier plus la faute qui permet aux Pétrolières de gagner dans les ultimes secondes du match (69-66) et offre le titre de championne d'Algérie à son équipe de toujours. C'est le 10e titre dont le 5e consécutif remporté par les Pétrolières après ceux de 1998 et 1999 (avec l`ex-MC Alger), 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016. Les deux équipes se retrouveront dès le week-end prochain en demi-finale de la coupe d'Algérie, une belle occasion pour les Marines pour se racheter et essayer de conserver la coupe remportée la saison dernière.



Avis des coachs

Sofiane Boulahya, coach du GSP

«L'expérience de mes joueuses a joué un grand rôle»

«Je pense qu'après avoir fait l'écart dans le premier quart temps les filles ont cru qu'elles avaient déjà gagné le match, mais un match de basket se joue jusqu'à la dernière minute. Nous sommes revenus au score dans les dernières minutes en s'appuyant sur nos points forts: le jeu intérieur et la défense. Après je pense que l'expérience de mes joueuses a joué un grand rôle dans notre victoire. Un grand bravo aux deux équipes et rendez-vous en coupe d'Algérie.»

Mokrane Benabbas, coach du HDM

«Mes joueuses n'ont pas à rougir de leur prestation»

«Le match s'est joué sur quelques détails notamment l'expérience des joueuses du GS Pétroliers qui sont habituées à ce genre de rencontres. Je pense que nous avons assisté à une belle confrontation qui s'est jouée dans les ultimes secondes. Mes joueuses n'ont pas à rougir de leur prestation, au contraire je pense que c'est de l'expérience qu'elles engrangent et qui leur servira lors des prochaines saisons. Félicitations au GS Pétroliers à qui je donne rendez-vous en coupe d'Algérie.»