MCA-MBABANE SWALLOWS (20 JUIN), USMA-ZAMALEK (21 JUIN) Les Algérois à la conquête du stade du 5-Juillet

Par Lounès MEBERBECHE -

Les Usmistes et les Mouloudéens veulent aller au bout de l'aventure africaine

La saison risque d'être encore plus longue pour ces deux clubs algérois, après une saison épuisante et embarrassante entre championnat, coupe d'Algérie et coupe d'Afrique.

Après avoir bouclé hier soir, leurs parcours respectifs en championnat de Ligue 1 Mobilis, les deux clubs voisins, seuls représentants algériens en compétitions africaines inter-clubs, en l'occurrence l'USM Alger et le MC Alger, s'apprêtent à aborder leur quatrième sortie africaine, dont la seconde en ce mois sacré de Ramadhan, comme par hasard ils évoluent à 24h d'intervalle sur la pelouse du stade olympique du 5-Juillet. La saison risque d'être encore plus longue pour ces deux clubs algérois, après une saison épuisante et embarrassante entre championnat, coupe d'Algérie et coupe d'Afrique. En effet, si pour les Rouge et Noir de Soustara, le rêve de terminer le championnat à la deuxième place s'est évaporé après leur sanglante défaite contre le champion, l'ES Sétif, les Vert et Rouge du Doyen en ont profité pour arracher la place du dauphin avant de se concentrer sur leur deux autres objectifs de la saison. D'ailleurs, le coach mouloudéen Kamel Mouassa a insisté auprès de ses capés pour les secouer et éviter ainsi un relâchement fatal à l'approche d'autres rendez-vous importants. Ainsi, pour ce qui est du MCA, les partenaires du capitaine Abderahmane Hachoud devront vivre une fin de saison très captivante, ayant déjà assuré une place en Ligue des champions d'Afrique la saison prochain, ils devront à présent se concentrer sur leur prochaine sortie en coupe de la CAF face à la Mbabane Swallows (Swaziland), comptant pour la 4e journée de la phase des poules. Ce match est prévu le 20 juin prochain au stade du 5-Juillet à 22h, durant lequel, les Mouloudéens vont tenter de retrouver leur première place. En effet, le Mouloudia d'Alger a signé son deuxième nul à l'extérieur et demeure la seule des 16 équipes en compétition invaincue. Elle n'occupe cependant que la deuxième place, un point derrière le CS Sfaxien, triple vainqueur de l'épreuve. Mababane Swallows, sur le papier l'équipe la plus faible, continue son petit bonhomme de chemin. Son nul, chez elle, avec le MC Alger doit être considéré comme une bonne performance après sa très courte défaite à Sfax, lors de la première journée, puis sa victoire devant Platinum Stars. Au tableau du classement, le MCA compte 5 pts, derrière le CS Sfaxien 6 pts, puis viendra Mbabane Swallows avec 4pts, tandis que Platinum Stars ferme la marche avec un seul point. Les camarades de Derrardja vont devoir profiter de la venue des Swazilandais pour tenter d'arracher leur seconde victoire à domicile et espérer un faux pas des Tunisiens de Sfax en Afrique du Sud pour repasser en tête. Quelques jours après, le MCA n'aura aucun répit, puisque la bande à Mouassa devra préparer sa demi-finale de la coupe d'Algérie face au champion de l'Entente de Sétif, prévue samedi 24 juin à 22h30 au stade de Omar-Hamadi de Bologhine. Une belle affiche qui promet spectacle et effervescence entre deux équipes qui courent derrière plusieurs lièvres. Pour ce qui est de l'USM Alger, la formation de Soustara n'aura finalement pas pu conserver son titre, encore moins une place en C1 la saison prochaine, après avoir quitté l'aventure de Dame Coupe en 8es de finale contre l'USMBA. Devant normalement terminer à la 3e place en championnat de Ligue 1 Mobilis, à condition de battre la JS Saoura (match prévu hier soir à 22h30, l'USMA devra poursuivre son aventure africaine à la conquête d'une étoile avec au menu un 4e test, prévu le 21 juin prochain contre le Zamalek au stade du 5-Juillet. Pour ce rendez-vous capital à la qualification aux demi-finales de la Ligue des champions, les Usmistes seront dans l'obligation de battre les Cairotes pour leur chiper la place de leader du groupe B. pour l'instant, c'est le Zamalek qui mène le bal avec 5 points, suivi de l'USMA et du Ahly Tripoli qui comptent 4 points chacun, alors que Caps United ferme la marche avec 3 unités. Voulant à tout prix jouer ce match au stade Omar-Hammadi de Bologhine, la CAF a refusé la demande des Algérois et a décidé de maintenir ce match au stade du 5-Juillet. A l'occasion de ce match, les deux milieux de terrain Abderraouf Benguit et Hamza Koudri seront suspendus, après avoir reçu un second carton jaune, synonyme de suspension automatique lors du match en déplacement face au Zamalek (1-1) comptant pour la 3e journée. L'entraîneur belge de l'USMA, Paul Put, devra composer sans ces deux pièces maîtresses face aux Egyptiens. En revanche, l'USMA bénéficiera du retour du milieu défensif Mohamed Benkhemassa, longtemps absent pour cause de blessure.