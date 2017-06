D'ICI LA DOUBLE CONFRONTATION CONTRE LA ZAMBIE Les chantiers de Alcaraz

Le coach national en discussion avec Saphir Taïder

D'aucuns, observateurs, spécialistes, fans des Verts, voire le sélectionneur de l'EN lui-même, reconnaissent que «beaucoup reste à faire avec la sélection pour être au top et au niveau qui lui sied».

Après l'«euphorie» des deux premiers matchs gagnés, contre la Guinée en amical (2-1) et contre le Togo (1-0) à l'entame des éliminatoires du groupe D de la coupe d'Afrique des nations 2019, un grand chantier attend le nouveau sélectionneur de l'Equipe nationale, l'Espagnol Lucas Alcaraz. D'aucuns, observateurs, spécialistes, fans des Verts, voire le sélectionneur de l'EN lui-même, reconnaissent que «beaucoup reste à faire avec la sélection pour être au top et au niveau qui lui sied». C'est le constat général et pour préparer les deux prochains matchs des Verts contre la Zambie, le premier en déplacement et le second au stade Tchaker de Blida, le sélectionneur Lucas Alcaraz doit vraiment revoir d'abord ses joueurs choisis et ensuite régler les erreurs commises en passant par le choix des systèmes de jeu à apprendre et non à appliquer par coeur. D'ailleurs, à propos de ses prochains matchs des Verts, Lucas Alcaraz, a déclaré dans l'une de ses récentes interviews au sujet de l'éventualité de la qualification des Verts au Mondial 2018 alors qu'avec un point en deux matchs et une différence déjà assez importante de 5 unités, les choses se sont sérieusement corsées pour M'Bolhi et ses coéquipiers qui a déclaré que:«Nous allons préparer minutieusement les deux matchs contre la Zambie. Les joueurs et le staff sont conscients de leurs responsabilités, de la tâche qui les attend et de l'importance de ces deux matchs. Je suis convaincu que si nous battons la Zambie, nous pourrons nous qualifier», a affirmé le technicien espagnol. Mais après le match contre le Togo, Alcaraz a précisé que ça serait «bien sûr difficile, il y a de durs concurrents redoutables et une différence conséquente de 5 points. Et là, il faut gagner 4 matchs et ça ne sera pas facile, en plus il faut attendre les résultats des autres, ils doivent faire des nuls et autres contre-performances», a-t-il estimé. Seulement, après le travail de recherche des informations sur tous les joueurs dans la liste d'une soixantaine de potentiel sélectionnables qu'on lui a proposés, après avoir fait une tournée en Europe pour voir les joueurs cadres et effectué des supervisions des matchs de la Ligue 1 Mobilis et après avoir effectué un stage avec les locaux en assurant sept séances d'entraînements et deux matchs gagnés, la première remarque du coach espagnol est de déclarer que «les meilleurs joueurs étaient présents à Tchaker». Traduite, cette phrase voudrait donc dire que «c'est tout ce que vous avez comme joueurs». Or, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres joueurs plus en forme que certains choisis et qui n'ont pas été convoqués. Des joueurs cadres ont montré leur limite sur le plan de la préparation, puisque certains manquaient de temps de jeu, alors que par contre d'autres ont flanché physiquement et enfin les troisièmes sont passés à côté de leur sujet. Un Taïder et un Ghoulam sont bien dans le collimateur du sélectionneur. Guedioura et Slimani ont raté leur match. Brahimi refuse son remplacement et c'est ce qui a quelque peu altéré la communication entre les joueurs et le «traducteur» sur le terrain des idées du coach. Mahrez est l'ombre de lui-même et manquant sa mission sur le terrain d'aider dans la récupération des balles. Et pourtant, chaque joueur a été placé dans le poste qu'il voulait sauf Feghouli qui a accepté de jouer en latéral après la blessure du joueur Attal, excellent face au Togo. A noter aussi la paire de la récupération à revoir au moment où, l'animation du jeu est très fébrile. Sans oublier le cas de la ligne offensive qui est aussi à revoir... Par ailleurs, il faut aussi relever le travail de complémentarité entre les joueurs qui a fait défaut d'une manière remarquable face au Togo. Ce qui s'est répercuté sur le jeu collectif qui a été absent face aux Eperviers. Mieux encore, selon quelques indiscrétions, le sélectionneur des Verts aurait précisé au président de la FAF que «certains joueurs se suffisent et il faudrait donc trouver d'autres joueurs avides et prêts à multiplier les efforts aussi bien au cours des entraînements que lors des matchs.» De plus, il y a ce problème des «cadres» qui ont été remplaçants sans avoir la possibilité de jouer ne serait-ce que quelques minutes lors des deux premiers matchs, à gérer sur le plan psychologique. Les deux matchs de la Zambie, le premier le 23 août en déplacement et le second le 2 septembre sont très proches, d'autant plus qu'ils sont programmés durant des périodes «creuses» de championnats et où les joueurs sont préoccupés par leurs transferts ou leur évolution dans leurs nouveaux clubs, sans oublier, le manque de temps de récupération après une saison acharnée pour certains et catastrophique pour d'autres. C'est dire que le chantier qui attend Alcaraz est très grand...