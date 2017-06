2E ÉTAPE DU CIRCUIT ITF DE TENNIS DES 14 ANS L'Algérie avec 8 athlètes

Huit athlètes représenteront l'Algérie lors de la 2e étape du circuit ITF/CAT des 14 ans et moins, programmée du 20 au 25 juin 2017, à Hammamet (Tunisie), a indiqué hier, la Fédération algérienne de tennis (FAT) sur sa page Facebook. Chez les garçons, quatre joueurs défendront l'emblème national, il s'agit de Ali Mousa Aymen, Lebdi Mohamed Fourkane, Benosmane Abdelkrim et Brahimi Ramzi. Quant à la gent féminine, elle sera représentée par Zitouni Feriel, Tanech Oumaima, Cherif Ines et Mebarki Bouchra. Les Verts qui se rendront le 19 juin à Hammamet, seront encadrés par deux entraîneurs nationaux, Ramdani Zinedine et Ouahab Mohamed Reda.