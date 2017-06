ANDERLECHT Hanni transférable à 25 millions d'euros

Auteur d'une saison pleine, Sofiane Hanni (13 buts et 19 passes décisives) ne manque pas de prétendants. Une idée qui ne plaît pas forcément à Anderlecht, bien décidé à conserver son international algérien. Selon le site 7 sur 7, Anderlecht veut préparer au mieux la Ligue des champions et ne pas faire de la figuration. Dans cette optique, le club anderlechtois a fixé des prix élevés pour Dendoncker, 38 millions d'euros et Sofiane Hanni 25 millions d'euros. Cela n'a pas empêché, toujours selon nos confrères belges, qu'un club allemand, en l'occurrence Stuttgart, s'intéresse au métronome algérien.