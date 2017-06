BILAN DE LA SAISON 2016-2017 L'Aigle noir survole le championnat

L'ES Sétif a dominé la Ligue 1 Mobilis pour être sacré champion d'Algérie 2016-2017, au terme d'un exercice clôturé mercredi soir et marqué par des déceptions à la pelle venant de grosses cylindrées qui aspiraient pourtant à jouer les premiers rôles. L'Entente a récupéré sa couronne une saison après l'avoir perdue au profit de l'USM Alger, alors que personne ne prédisait un huitième titre pour les Sétifiens (le 26e toutes compétitions confondues nationales et internationales) au vu de leur début très difficile cette saison, se voyant expulsés avant même son début de la Ligue des champions d'Afrique. Les répercussions de cette sortie précoce, survenue après les incidents ayant émaillé le match à domicile contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, futurs champions de l'édition 2016 (défaite 2-0), se sont vite fait ressentir. L'équipe, entraînée à l'époque par Abdelkader Amrani, a trouvé du mal pour reprendre ses esprits. Connue pour son «second souffle», l'Entente va néanmoins revenir au-devant de la scène dès le début de la phase retour. La défaite concédée sur le terrain de l'USM Alger, lors de la 14e journée de l'aller, a précipité le départ de Amrani, remplacé dans la foulée par Kheïreddine Madoui, l'architecte du sacre africain de 2014 qui accepte de revenir au bercail pour transcender l'équipe et la mener vers le titre de champion, après une expérience d'une année sur le banc d'Al-Wihda (Arabie saoudite). Le MC Alger, vice-champion d'Algérie, aurait pu titiller plus sérieusement l'ESS s'il n'avait pas vendangé des points bêtement en cours de route et concédé la défaite en aller-route face au futur champion d'Algérie. Le Doyen, toujours en lice en phase de poules de la coupe de la Confédération, aura l'occasion de prendre sa revanche le 24 juin prochain, à l'occasion des demi-finales de la coupe d'Algérie face à l'Aigle noir sétifien. De son côté, l'USM Alger s'est contentée de la troisième place du podium, synonyme de qualification à la prochaine coupe de la Confédération, alors qu'il y avait de la place pour défendre son titre, mais les changements fréquents à la tête de la barre technique ont influé sur le rendement général de l'équipe. La belle surprise est venue de l'USM Bel-Abbès qui a joué crânement ses chances pour une qualification à une compétition africaine la saison prochaine. Pour leur retour parmi l'élite, les gars de la «Mekerra», demi-finalistes de Dame Coupe, ont pris la quatrième place et terminé le championnat sur un baroud d'honneur en s'offrant le vice-champion d'Algérie (3-2). Même si elle a reculé au classement, la JS Saoura (5e contre 2e en 2015-2016) confirme sa constance et peut continuer à préparer l'avenir sereinement. Après un début de saison calamiteux qui l'a enfoncé dans les profondeurs du classement, le CR Belouizdad (6e) s'en est sorti miraculeusement. Il faut dire que l'arrivée de l'entraîneur marocain Badou Zaki a permis aux Belouizdadis de remonter la pente avec, en prime, une demi-finale de coupe d'Algérie à disputer mardi prochain à domicile contre l'USMBA. Au rayon des déceptions, le CS Constantine (9e), la JS Kabylie (11e) et l'USM El-Harrach (13e) viennent en tête. Parties pour jouer les premiers rôles, ces équipes ont flirté avec la zone rouge et sauvé in extremis leur peau de la relégation, notamment les Harrachis qui n'ont dû leur salut qu'au point ramené de Médéa lors de l'ultime journée. Le MC Oran (7e) et l'O Médéa (11e) peuvent nourrir plus de regrets, eux qui ont terminé la phase aller du championnat dans le haut du tableau, faisant naître l'espoir à leurs supporters de jouer les premiers rôles, avant de sombrer inexplicablement. L'OM a même joué avec le feu et failli reprendre l'ascenseur pour le purgatoire. Pour le NA Husseïn-Dey (7e), ce fut une saison quelconque, alors que le DRB Tadjenanet (9e) a dû virer son emblématique coach Lyamine Bougherara pour provoquer le déclic et se maintenir. Après une lutte acharnée pour le maintien qui ne s'est finalement jouée qu'à la différence de buts à l'issue de l'aller, le RC Relizane (13e), qui a pourtant débuté la saison avec une pénalité de six points, accompagne le CA Batna (15e) et le MO Béjaïa (16e), relégués depuis plusieurs journées. Le CAB, lui, s'est habitué à prendre l'ascenseur et va retrouver la Ligue 2 une saison seulement après l'avoir quittée, tandis que le MOB, finaliste malheureux de l'édition 2016 de la coupe de la Confédération, a terminé bon dernier, faisant les frais de querelles intestines pour la présidence et d'une crise financière aiguë.



Tableau d'honneur et les statistiques:

Champion: ESS

Vice-champion: MCA

Qualifié pour la coupe de la CAF: USMA

Relégués: RCR (14e), CAB (15e) et MOB (16e)

Promus: PAC, USMB, USB

Meilleur buteur: Ahmed Gasmi (NAHD-14 buts)

Nombre de buts inscrits durant la saison: 490 en 240 matchs.

Meilleure attaque: USMA (50 buts)

Meilleure défense: USMH (21 buts)

Plus mauvaise attaque: USMH (15 buts)

Plus mauvaise défense: MOB (49 buts)

Plus gros score: USMA-USMBA (6-2)

Plus grand nombre de victoires: ESS (17)

Plus grand nombre de défaites: MOB et CAB (17)

Plus grand nombre de nuls: USMH (15)

Equipe ayant remporté le moins de victoires: MOB (3)

Equipe ayant perdu le moins de match: ESS (7)

Equipe ayant fait le moins de nuls: ESS, USMBA, RCR (6).