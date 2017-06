BOXE Mayweather va affronter McGregor

Le boxeur Américain Floyd Mayweather va faire son retour sur un ring de boxe à 40 ans pour rencontrer le 26 août à Las Vegas (Nevada) l'Irlandais Conor McGregor, star des arts martiaux mixtes (MMA), a-t-il annoncé mercredi dernier. «C'est officiel!», a écrit Mayweather, l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire, sur son compte Instagram en légende d'une affiche du combat. «Le combat a lieu», a confirmé sur son compte Twitter McGregor. «Les négociations étaient en cours depuis longtemps et se sont passées plutôt facilement, l'impossible est désormais possible», a expliqué sur la chaîne de télévision Espn Dana White, le patron de l'UFC, principal promoteur de combats d'arts martiaux mixtes (MMA). Le combat se déroulera sur un ring selon les règles de la boxe anglaise, a précisé White. Mayweather, resté invaincu durant toute sa carrière professionnelle avec un bilan de 49 victoires en autant de combats, dont 26 avant la limite, avait pris sa retraite en septembre 2015. Mais celui qui est surnommé «Money» (littéralement argent) en référence aux 800 millions de dollars amassés durant sa carrière sur les rings, avait annoncé dès 2016 qu'il était prêt à défier McGregor pour un bourse de 100 millions de dollars. McGregor, 28 ans, compte à son palmarès 21 victoires contre trois défaites. L'Irlandais est le combattant le plus connu de la MMA, ce sport qui allie coups de pied, coups de poing, techniques au sol, étranglements et coups de coude, très spectaculaire et très populaire aux Etats-Unis. Le combat, très attendu, pourrait générer des recettes record pour un match de boxe.