CA BORDJ BOU ARRÈRIDJ Liamine Boughrara nouvel entraîneur

La direction du CA Bordj Bou Arrèridj et l'entraîneur Liamine Boughrara ont trouvé un terrain d'entente pour reprendre en main l'équipe la prochaine saison, a-t-on appris de la direction du club. Le président du comité provisoire pour la gestion des affaires du CABBA, Moussa Merzouki a indiqué qu'après la réunion tenue par les membres de son bureau, il a été décidé de nommer Liamine Boughrara comme nouvel entraîneur de l'équipe pour la prochaine saison. Liamine Boughrara qui aura pour objectif de faire accéder le CABBA en Ligue 1, signera son contrat ce jeudi selon la même source qui a fait savoir que le nouveau coach aura carte blanche pour former son propre staff mais également pour décider du mercato du club. Les supporters des «sauterelles jaunes» comme on les surnomme, ont affiché leur soulagement après cette annonce estimant que Liamine Boughrara a, du fait de sa grande expérience dans le monde du football, l'étoffe nécessaire pour relever le défi d'une accession qui échappe au club depuis trois saisons maintenant.