CAN 2018 (DAMES) L'EN peaufine sa préparation en Jordanie

La sélection nationale féminine de football devait affronter hier soir, dans un match amical, son homologue jordanienne au «Petra Stadium» à Amman, dans le cadre de la préparation de la coupe d'Afrique et de la coupe d'Asie prévues en 2018. La sélection féminine algérienne est arrivée mercredi (14 juin) à Amman, à l'invitation de la Fédération de Jordanie de football (JFA) pour la 2e fois consécutive en l'espace de 5 mois, pour disputer deux matchs amicaux contre l'équipe jordanienne. Ces deux rencontres constituent une «grande opportunité pour améliorer les niveaux de performances techniques en prévision des prochaines échéances officielles», a indiqué le sélectionneur national, Azzedine Chih.

La sélection nationale jouera également une 2e rencontre amicale contre les Jordaniennes lundi prochain (19 juin) dans le même stade, sachant que l'adversaire se prépare pour participer à la Coupe d'Asie Dames 2018 en Jordanie qualificative à la Coupe du monde 2019. La présidente de la commission de football féminin de la Fédération algérienne de football (FAF), Mme Fertoul Radia conduira la délégation de la sélection algérienne qui a convoqué en prévision du stage de Amman à l'occasion de la rencontre 21 joueuses.

L'équipe féminine de football qui est en préparation pour les éliminatoires de la CAN 2018 et le cham-

pionnat d'Afrique du Nord (FFFA) qui se déroulera en Algérie en octobre 2017, avait participé à un stage d'une semaine en Jordanie au mois de février 2017, au cours duquel deux matchs amicaux ont été disputés face à l'équipe jordanienne. L'équipe féminine de football a remporté le premier match amical avec un score de 2 à 3 et l'équipe jordanienne a gagné le deuxième match amical (2-1). A ce propos, le chargé de communication pour la sélection jordanienne, Yanal Malkosh, a réaffirmé la volonté des responsables du football féminin en Jordanie à entrer de nouveau en lice avec la sélection algérienne, et ce, après la «victoire réalisée lors de la 1ère rencontre de février dernier. La sélection algérienne a progressé pour occuper le 74e rang, selon le dernier classement de la Fédération internationale de football (FIFA) pour dames, publié en mars dernier totalisant ainsi 1283 points. En revanche, la sélection jordanienne n'a pas été mentionnée dans le classement à titre provisoire, étant donné que l'équipe n'a pas disputé plus de 5 matchs contre les équipes classées officiellement. A noter également que selon le même classement, l'équipe jordanienne occupait la 52e place au niveau mondial et la 1ère place au niveau arabe.



Qualifications Coupe du monde féminine 2018

Algérie-Ghana au 1er tour (U20)

L'Algérie affrontera le Ghana au premier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine 2018 des moins de 20 ans, selon le tirage au sort effectué par la Confédération africaine de football jeudi au Caire. Le match aller se déroulera en Algérie entre le 15 et le 17 septembre prochain et la manche retour aura lieu à Accra les 29, 30 septembre ou 1er octobre 2017. En cas de qualification, l'équipe algérienne affrontera au second tour le vainqueur entre l'Ethiopie et l'équipe qualifiée du tour préliminaire entre le Botswana et le Kenya. Le deuxième tour est programmé les 12, 13 et 14 janvier 2018 et le retour entre le 26 et le 28 janvier 2018. La phase finale de la Coupe du monde 2018 des U20 aura lieu en France.