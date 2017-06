CLASSEMENT DES BUTEURS Gasmi meilleur buteur de la saison

Ahmed Gasmi a terminé la saison 2016-2017 en tête des buteurs de la Ligue 1 Mobilis. L'attaquant de 32 ans du NA Hussein Dey a inscrit 14 buts en 26 matchs et réalise le meilleur total de sa carrière dans l'élite. Sur les 14 buts inscrits avec les Sang et Or cette saison, plus de la moitié (8) l'ont été sur penalty... Il est talonné au classement par Mohamed Amine Hamia, auteur de 13 réalisations (6 avec l'Olympique de Médéa et 7 avec le CR Belouizdad). Ils sont suivis par Abou Sofiane Balegh (USM Bel Abbès) et Mourad Benayad (RC Relizane), qui ont profité de la dernière journée de Championnat pour porter leur total de buts à 10 unités (un but chacun hier). A noter la belle 5ème place du défenseur-buteur de l'USM Alger, Rabie Meftah, qui a trouvé le chemin des filets à 9 reprises. Il est à égalité avec Mustapha Djallit (JS Saoura) et Ahmed Messaâdia (MO Béjaïa), auteurs du même nombre de buts.