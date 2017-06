IL VEUT RESTER À WEST HAM Feghouli: "L'Algérie doit retrouver son humilité"

Pas vraiment satisfait de son temps de jeu à Londres, l'international algérien entend bien rester pour prouver sa véritable valeur.

Alors que son avenir est incertain du côté de West Ham, Sofiane Feghouli, a clairement exprimé son souhait de poursuivre son aventure avec les Hammers la saison prochaine. Pas vraiment satisfait de son temps de jeu à Londres, l'international algérien entend bien rester pour prouver sa véritable valeur. «Il me reste deux années de contrat à West Ham et comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, je me vois rester à West Ham. Je reprends le 10 juillet avec l'équipe. C'est une parole ferme, après on ne contrôle pas tout dans le foot. Mais je ne suis pas sur le départ, pas du tout. Je vais partir en vacances tranquille et me préparer à faire une grande saison», a confié Feghouli au micro de RMC avec quelques incertitudes. «Je suis ouvert à toute discussion avec le coach mais il n'y en a pas d'envisagée. Je vais reprendre le plus normalement du monde. Mais peut-être que le président va me dire un jour qu'il faudra que je parte, même si je ne pense pas.» Âgé de 27 ans, Feghouli avait rejoint West Ham l'été dernier pour un bail de trois ans après la fin de son contrat au FC Valence. «J'avais fait une très bonne pré-saison mais une semaine avant la reprise je me suis blessé un mois et demi. L'équipe était en place et il a fallu obtenir une chance de revenir dans le groupe après être revenu physiquement». Convalescent, l'international algérien a ensuite eu du mal à se faire une place de choix dans les plans de Bilic. «C'est ma moins bonne saison depuis que je suis professionnel au niveau du temps de jeu. Mais il y a eu du positif aussi. J'avais fait le tour en Espagne, c'était un nouveau challenge, j'ai acquis de l'expérience.

La Premier League, c'était vraiment important pour moi. Cette saison va me servir pour les prochaines j'en suis persuadé.» Contacté par l'AS Roma durant le mercato d'hiver, Feghouli a fait le choix de rester en Angleterre où il a pris part à 23 matchs avec les Hammers cette saison, inscrivant 3 buts. «West Ham, c'est une aventure à vivre. Je ne suis pas du genre à tomber dans la facilité à vouloir partir après une saison mitigée». Côté sélection, le grand absent de la dernière CAN 2017 au Gabon, a retrouvé les Verts à l'occasion des deux derniers matchs contre la Guinée (2-1) en amical et le Togo (1-0) en qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019. Auteur d'une excellente entrée en jeu face au Sily National de Guinée, Feghouli s'est ensuite blessé à la cuisse contre les Éperviers du Togo. Mis sur le banc par Riyad Mahrez et étrangement privé du brassard de capitaine, Sofiane Feghouli n'a clairement pas dit son dernier mot en sélection lui qui était la grande star des Verts durant l'épopée 2014 au Brésil. Tout va très vite dans le football. Dans un sens comme dans l'autre. S'il a fait preuve d'un excellent état d'esprit en acceptant de jouer latéral droit face au Togo, Feghouli espère bien secrètement récupérer sa place fétiche. Pour cela il devra s'imposer comme un titulaire en club, à West Ham ou ailleurs...

