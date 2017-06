OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal va partir officiellement

L'aventure de Ghezzal à Lyon touche à sa fin, l'international algérien va bien quitter son club formateur à la fin de son contrat selon son président. Cette fois c'est officiel, Rachid Ghezzal va bien quitter l'OL à la fin de son contrat comme l'a indiqué avant-hier soir Jean-Michel Aulas en conférence de presse: «Rachid sera remplacé. On a pris la décision de ne pas donner suite aux exigences salariales du joueur.» Le joueur et le club n'ont donc pas trouvé de terrain d'entente. Malgré sa volonté affichée de prolonger, l'international algérien a repoussé toutes les propositions lyonnaises et s'est visiblement montré très gourmand. Désormais libre de tout contrat, il ne devrait pas manquer de prétendants. Everton, West Ham ou encore le Milan ont été associés au nom de Ghezzal.