PRÉPARATION DE LA CAN 2019 U20 L'EN U20 en stage à Sidi Moussa

La sélection nationale U20, qui prépare les éliminatoires de la CAN 2019, entamera demain un stage de préparation au Centre technique national de Sidi Moussa. Après une prospection qui aura duré plusieurs mois, un premier noyau de joueurs a été dégagé et une première sélection sous la direction de Abdelkrim Benaouda a participé au tournoi de l'UNAF en Tunisie. Ce troisième stage prendra fin le 22 juin 2017 et permettra au staff technique national et à la direction technique nationale de voir à l'oeuvre les joueurs sélectionnés.