REAL MADRID Les Merengue tremblent pour Ronaldo

Selon Marca, Cristiano Ronaldo est bel et bien décidé à quitter l'Espagne suite à ses problèmes avec le fisc espagnol. Le Real Madrid va tout faire pour le convaincre de changer d'avis, mais...

A Bola a lâché une bombe hier matin en affirmant que, suite à ses problèmes avec le fisc espagnol, Cristiano Ronaldo (32 ans) souhaiterait quitter l'Espagne. Une information confirmée quelques minutes plus tard par Marca. Le quotidien sportif espagnol explique que «le mal-être du Portugais est bel et bien réel». La star merengue est profondément déçue du traitement qui lui est réservé de l'autre côté des Pyrénées et l'a fait savoir à ses patrons. Marca assure que sa décision de quitter le pays est actée, CR7 étant lassé d'être pointé du doigt alors qu'il a selon lui respecté les règles convenues avec le club lors de ses différentes renégociations. Pour autant, le club de la capitale espagnole entend faire tout ce qui est son pouvoir pour le faire changer d'avis. La direction madrilène, qui a publié un communiqué pour défendre son numéro 7 il y a quelques jours, jouera contre la montre pour espérer calmer le Lusitanien et le pousser à reviser son jugement quant à son avenir. Pour autant, la publication ibérique indique que si le natif de Funchal ne change pas d'avis et insiste pour partir, le Real Madrid ne le retiendrait pas. Manchester United et le Paris SG sont avancés comme des possibles destinations pour le champion d'Europe en titre, au regard de leur puissance financière et de leur intérêt pour lui ces dernières saisons. La Chine est également présentée comme une menace. Pour rappel, As indiquait récemment qu'une offre de 200 M d'euros en provenance de l'Empire du Milieu allait bientôt arriver sur les bureaux des décideurs de l'écurie de Concha Espina, avec un salaire fou proposé à l'attaquant (120 M d'euros nets par an). Le départ de Cristiano Ronaldo n'est pas au programme du côté du Real Madrid, mais, dans le doute, les pensionnaires du Santiago Bernabeu se préparent à toute éventualité.