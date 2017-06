TENNIS Andy Murray salue le palmarès de Federer et Nadal

Avec sa nouvelle victoire à Roland-Garros, Rafael Nadal entre encore un plus dans l'histoire. Andy Murray s'enflamme pour l'Espagnol, mais également pour Roger Federer. Si certains émettaient des doutes quant au retour à la compétition de Roger Federer et de Rafael Nadal, le Suisse et l'Espagnol ont vite fait taire les mauvaises langues. Le Majorquin s'est imposé pour la dixième fois sur les courts de Roland-Garros alors que l'Helvète s'est adjugé l'Open d'Australie et a de nouveau inscrit son nom au palmarès des Masters 1000 de Miami et d'Indian Wells. Dans un entretien accordé à Tages Anzeiger, Andy Murray reste assez admiratif. «Si vous regardez les titres du Grand Chelem, ce sont les deux meilleurs joueurs de l'histoire. S'ils sont en forme et en bonne santé, les chances sont encore plus élevées de les voir triompher dans les grands tournois. Je les ai toujours observés, et si j'ai pu m'améliorer, c'est grâce à eux. C'est si motivant de les regarder. Je sais que si je ne fais pas de progrès, je ne peux pas les battre. Je dois sans cesse me réinventer pour gagner de grands tournois. Au tennis, tout peut aller très vite», admet Andy Murray.