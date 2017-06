USM ALGER Khoualed signe son retour par un but

Le défenseur international de l'USM Alger Nacereddine Khoualed, éloigné des terrains depuis 9 mois à cause d'une grave blessure au péroné a signé son retour à la compétition par un but contre la JS Saoura (5-2) mercredi soir au stade Omar-Hamadi (Bologhine) en clôture de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Entré en jeu à la 80', Khoualed s'est permis le luxe de marquer le cinquième but de son équipe sur penalty dans le temps additionnel de la rencontre, fêtant ainsi avec ses coéquipiers son retour à la compétition. Un retour qui fait du bien aussi au staff technique qui dispose désormais d'un élément important pour la suite du parcours en poule de la Ligue des champions d'Afrique.