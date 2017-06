COUPE DES CONFÉDÉRATIONS 2017 : RUSSIE-NOUVELLE-ZÉLANDE POUR OUVRIR LE BAL La succession du Brésil est ouverte

Neymar a soulevé le dernier trophée de cette compétition

Le coup d'envoi de la coupe des Confédérations de football 2017 sera donné aujourd'hui en Russie avec la participation de huit sélections dont le champion d'Afrique le Cameroun, un rendez-vous qui constitue une répétition générale à un an de la Coupe du monde 2018. La Russie veut montrer qu'elle est prête, mais aussi savoir ce qui peut être encore amélioré. Les enjeux sportifs du tournoi n'ont toutefois rien à voir avec ceux de la Coupe du monde (14 juin- 15 juillet 2018). Huit équipes seulement participent (Russie, Allemagne, Portugal, Mexique, Chili, Cameroun, Australie, Nouvelle-Zélande) au lieu de 32 au Mondial, dans quatre villes contre 11 en 2018. Moscou, Saint-Pétersbourg, Sotchi et Kazan sont prêtes donc à accueillir cette compétition, estiment les organisateurs. Ces quatre villes ont l'habitude des grands évènements et ne vont pas souffrir de l'afflux, modeste, des visiteurs russes et étrangers. Le match d'ouverture du «tournoi des champions» opposera samedi le pays hôte à la Nouvelle-Zélande au stade Krestovski à Saint-Pétersbourg (16h algérienne). La sélection portugaise de Cristiano Ronaldo, champion d'Europe, est considérée comme l'un des favoris, en compagnie du détenteur de la Coupe du monde 2014, l'Allemagne. Le Portugal, qui avait réalisé une grande sensation en s'adjugeant un an plus tôt l'Euro 2016 organisé en France aux dépens du pays hôte, aura à coeur de confirmer son renouveau. Les Portugais devront d'abord passer le premier tout où il auront à défier la Russie, la Nouvelle-Zélande, et le Mexique. «Ce sera une compétition très difficile, mais le Portugal se présente toujours en tant que candidat à la victoire. Nous assumerons toujours nos responsabilités, en abordant chaque match avec l'intention de le gagner. Il y a un an, j'avais dit que le Portugal allait à l'Euro 2016 pour le remporter. J'avais dit que nous n'étions pas favoris, mais candidats à la victoire. Je garde la même confiance aujourd'hui», a estimé l'entraîneur portugais Fernando Santos. De son côté, le Cameroun, versé dans le B en compagnie du Chili, de l'Australie et de l'Allemagne, abordera cette compétition avec l'intention de créer la surprise sous la conduite du technicien belge Hugo Broos. Les «Lions indomptables», menés par leur gardien de but Fabrice Ondoa seront appelés à réussir leur retour sur la scène internationale, quatre mois après leur consécration en terre gabonaise quand il se sont adjugés la coupe d'Afrique des nations 2017. Le champion d'Afrique entamera demain la coupe des Confédérations contre le Chili d'Alexis Sanchez au stade de Moscou (19h, heure algérienne). Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales. Le Brésil, tenant du titre, ne s'est pas qualifié pour cette compétition, dont la première édition s'est déroulée en 1992 et remportée par l'Argentine.