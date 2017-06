VICTIME D'UNE LUXATION D'ÉPAULE, IL SERA OUT TROIS SEMAINES Youcef Attal attend un signe du Real Bétis

Par Lounès MEBERBECHE -

le jeune joueur du pac devra patienter avant de retrouver les terrains

Véritable révélation lors des deux dernières sorties des Verts, face à la Guinée en match amical, et contre le Togo lors de la première journée de la phase des poules des éliminatoires de la CAN 2019, le jeune latéral droit du Paradou AC, Youcef Attal, a malheureusement pour lui, vécu un mauvais moment face aux Eperviers. En effet, suite à une mauvaise chute en seconde mi-temps contre les Togolais, le jeune joueur lancé avec audace par le coach national Lucas Alcaraz, a été forcé de quitter le terrain en se tordant de douleur, juste avant de céder sa place à son coéquipier Sofiane Feghouli, qui lui aussi est blessé (contracture de la cuisse) et qui a été remplacé avant la fin du match.

Finalement, c'est un vrai coup dur pour Attal qui est victime d'une luxation de l'épaule et qui sera très certainement indisponible pour au moins trois semaines. Une blessure qui cassera d'un coup le jeune du PAC, auteur d'une belle prestation face aux Eperviers, de l'avis de ses coéquipiers et de tous les observateurs. Une mauvaise nouvelle pour cet élément prometteur qui est sur les tablettes de deux clubs espagnols, en l'occurrence le Real Bétis et le Deportivo La Corogne, où il a subi des tests, il y a quelques semaines. Séduite par le profil de l'Académicien, la direction du Real Bétis a pris de l'avance dans le dossier de recrutement de ce jeune joueur pétri de qualités, mais elle doit accélérer les choses, sinon elle risque de le perdre en faveur du Deportivo. Le départ de Attal vers l'Espagne n'est, d'autre pat, pas forcément acquis, étant donné que la direction du PAC, à sa tête son président et celui de la FAF, Kheireddine Zetchi, n'est pas prêt de céder son poulain pour des miettes, étant donné que ce joueur appartient aussi en quelque sorte à l'académie Jean-Marc Guillot, qui devrait prendre part aux négociations et donc au quote-part. Par ailleurs, en attendant la conclusion de ce transfert d'ici l'ouverture du mercato européen, une transaction qui ouvrirait grandement la portes aux académiciens du PAC, après Ramy Bensebaïni, le coach national Lucas Alcaraz, devrait suivre de très près la situation de son joueur, puisqu'il devrait reprendre le chemin des entraînements vers la mi-juillet, tout juste à temps pour préparer la prochaine sortie des Verts face à la Zambie, le 23 août prochain, pour le compte de la 4e journée de la phase des poules des éliminatoires du Mondial russe 2018.