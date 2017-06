LIGUE 1 MOBILIS Et si le TAS donnait raison au RC Relizane?

Par Saïd MEKKI -

Les Relizanais mis à genoux en fin de saison

c'est l'attente avec impatience du côté du RCR du verdict du TAS de Lausanne en Suisse pour récupérer les trois points défalqués au début du challenge par la LFP.

Tout Relizane retient son souffle et attend avec impatience la réponse du Tribunal arbitral des sports (TAS) de Lausanne à propos de l'affaire de leur club le RC Relizane, au sujet des trois points qui lui ont été défalqués en début de saison par la Ligue de football professionnel (LFP) en guise de sanction pour n'avoir pas régularisé la situation financière de ses ex-joueurs. Et si le TAS donnait raison au RCR qui a, certes, réglé ses dettes envers ses anciens joueurs, la Ligue de football serait obligée de régulariser les Relizanais et ce serait donc l'USM El Harrach qui serait rétrogradée en Ligue 2 à la place du RCR. Sacré coup pour la Ligue et surtout la FAF et cela rappelle l'affaire du RC Kouba, il y a quelques années où au cours de la saison, le RCK a eu gain de cause de la part du TAS et la FAF était alors obligé de l'intégrer au championnat en l'ajoutant à la liste préalablement établie avec les conséquences qu'on connaît. Et pour revenir au RC Relizane et afin de mieux comprendre la situation, il est important de rappeler les faits de cette affaire. Le club était en crise la saison dernière et les deux anciens dirigeants, les frères Azzi et Bouhenni n'ont pu subvenir aux besoins de l'équipe avec des dettes de pas moins de 6,2 milliards de centimes. C'est alors que des joueurs qui n'ont pas été régularisés se sont plaints auprès du TAS. La commission des règlements des litiges (CRL) a donc tranché juste avant le début de cette saison en interdisant la qualification des joueurs recrutés. A la veille du match aller contre le NA Hussein-Dey, les dirigeants du club ont menacé de boycotter le championnat si les joueurs ne sont pas qualifiés. Le jour du match, les supporters ont interdit l'accès au stade des deux délégations aussi bien du RCR que du NAHD. Et c'est donc la sanction de la Ligue qui tombe: défalcation de trois points. Ce qui veut dire que le RCR se trouve donc avec six points de défalqués. La situation du club de Relizane s'orientait vers la catastrophe avant que n'arrive Mohamed Hamri, à la tête du club pour régler définitivement cette affaire. Hamri règle donc la dette des ex-joueurs du RCR qui s'élève à 6,2 milliards avant de verser également deux mois de salaire aux joueurs actuels. Les responsables du club attendent donc depuis de récupérer les trois points défalqués de la part de la Ligue. Des promesses du président de la FAF d'alors, Raouraoua, du président de la Ligue et du nouveau président de la FAF actuel, mais en vain. C'est donc le TAS qui est saisi par les responsables du RCR au moment où du côté de la Mina, on crie à l'injustice des responsables du football national (FAF et LFP). Le président Hamri, a affirmé avoir déboursé 7,8 milliards de centimes de sa poche pour assainir la situation financière concernant les joueurs ayant déposé des dossiers auprès de la commission des litiges de la LFP en début de saison. Et c'est donc l'attente avec impatience du côté du RCR du verdict du TAS de Lausanne en Suisse pour récupérer les trois points défalqués au début du challenge par la LFP. Le Rapid de Relizane termine la saison à la 24e place avec 36 points en compagnie de l'USM El Harrach. En effet, le RC Relizane, vainqueur 5-0 contre le CA Batna, et l'USM El Harrach, qui a fait match nul (0-0) à Médéa, finissent tous les deux avec 36 points, alors que le DRB Tadjenanet et le CS Constantine, victorieux 1-0 chez-eux, se sauvent et finissent avec 39 points. Même si l'USM El Harrach affiche une différence de but inférieure à celle du RC Relizane, avec -6 contre -1, ce n'est pas le critère pris en compte cette saison puisque c'est le troisième critère de la réglementation qui est appliqué à savoir: la meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l'ensemble des matchs joués par les équipes en question lors de la phase aller. Et là, l'USM El Harrach comptait un goal-average de -1, alors que le RC Relizane était à -6. Ce qui veut dire que c'est le RC Relizane qui est déclaré relégué en Ligue 2. Mais, si le TAS lui restitue les 3 points qu'il revendique pour avoir réglé le problème des dettes de ses anciens joueurs, la Ligue serait obligé de rétrograder l'USM El Harrach. Et ce serait donc une affaire à bien suivre. Mais, cette fois-ci ça ne serait plus que les fans du RC Relizane qui sont dans l'attente du verdict du TAS, mais également ceux de l'USM El Harrach...