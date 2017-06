Accord trouvé entre le PAC et le Bétis pour Attal

Le Paradou AC, fraîchement promu en Ligue 1 Mobilis et la formation espagnole du Real Betis ont trouvé un accord pour le transfert du néo-international algérien Youcef Attal, a rapporté le site spécialisé El Meidane.

Le latéral droit âgé de 21 ans avait effectué des essais positifs au sein du club andalou en mai dernier, d'où la décision de l'engager.

Le natif de Tizi Ouzou est attendu dans les prochains jours à Séville pour officialiser son transfert.

Le joueur qui s'est illustré avec le PAC lors de la précédente saison de Ligue 2, a constitué la véritable surprise du nouveau sélectionneur national l'Espagnol Lucas Alcaraz qui lui a fait appel pour le match amical face à la Guinée (2-1) et le Togo (1-0) dans le cadre de la 1re journée des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2019 disputés les 6 et 11 juin à Blida. Attal s'est même permis le luxe de signer ses deux premières titularisations avec les Verts, avec en prime des prestations qui augurent de lendemains meilleurs pour le jeune joueur.

Victime d'une blessure à l'épaule face au Togo, Attal sera indisponible pour une durée d'au moins trois semaines et ratera ainsi le début de préparation avec sa future formation.