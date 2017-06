CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE JUDO PAR ÉQUIPES Bou Ismaïl hôte de l'évènement les 29 et 30 juin

Le championnat d'Algérie «par équipes» de judo, pour les divisions 1 et 2 (messieurs / dames) se déroulera les 29 et 30 juin 2017, à la salle omnisport de Bou Ismaïl (Tipaza), a-t-on appris auprès des organisateurs. «Chaque équipe doit présenter trois athlètes, pour pouvoir participer» a indiqué la Fédération algérienne de judo (FAJ), organisatrice de l'évènement, ajoutant «les judokas doivent être nés en 1994, ou avant». «Les combats dureront 4 minutes, et se dérouleront par un système d'élimination, avec double repêchage» a encore précisé la FAJ dans un communiqué. Le 21 juin sera le dernier délai pour confirmer la participation à cette compétition.