COUPE D'ALGÉRIE (DEMI-FINALES) Le vainqueur du match CRB-USMBA jouera la coupe de la CAF

Le CR Belouizdad et l'USM Bel-Abbès, qui s'affrontent mardi au stade du 20-Août 1955 (Alger), joueront pour l'occasion plus qu'une place en finale de la coupe d'Algérie, étant donné que le vainqueur sera assuré de participer la saison prochaine à la coupe de la CAF. En effet, l'autre demi-finale de la coupe d'Algérie mettra aux prises le MC Alger et l'ES Sétif, soit le vice-champion d'Algérie face au champion, un match prévu le 24 juin au stade Omar-Hamadi (Alger).

Les deux équipes représenteront l'Algérie à la Ligue des champions d'Afrique en 2018. Du coup, il suffira pour l'une des deux formations du CRB et de l'USMBA d'atteindre la finale de Dame Coupe pour valider son billet pour la coupe de la CAF, même si elle venait d'échouer en finale. Voilà qui rend encore intenses les débats lors de cette première demi-finale qui interviendra après six jours de la clôture de l'un des «plus longs» championnat en Algérie.

Les Belouizdadis, auteurs d'une saison mitigée au cours de laquelle ils ont dû patienter jusqu'aux dernières journées pour assurer leur maintien parmi l'élite, espèrent renouer avec la compétition continentale à laquelle ils n'ont plus pris part depuis 2010, soit depuis leur dernier trophée national en coupe d'Algérie en 2009.

Pour leur part, les gars de la «Mekerra», qui ont raté de peu une place sur le podium en championnat grâce à laquelle ils se seraient qualifiés pour une compétition continentale la saison prochaine, se disent «décidés» à se racheter en coupe d'Algérie, dans l'espoir de signer une première participation de l'histoire du club dans une compétition internationale.

Pour ce faire, il leur faudra seulement passer le cap du CRB, et ce, quel que soit le résultat de la finale. Habituellement, c'est le détenteur de la coupe d'Algérie et le troisième du championnat de Ligue 1 Mobilis qui participent à la coupe de la CAF.