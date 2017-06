COUPE DES CONFÉDÉRATIONS 2017 Les nouveautés de la compétition

Arbitrage

Les arbitres devront réagir plus sévèrement aux mauvais comportements. Des consignes leur ont été données par la FIFA pour avoir une approche plus sévère quand les joueurs entourent le referee et font pression sur lui. Les arbitres seront plus intransigeants en cas de comportement incorrect des joueurs. Les entraîneurs et les footballeurs ont été informés à ce sujet. Les arbitres devront par ailleurs calculer, avec une meilleure précision, la durée des arrêts de jeu. La FIFA appelle à calculer plus exactement le temps des arrêts de jeu pendant la coupe des confédérations.



Assistance vidéo

Le nouveau système pourra être utilisé dans quatre cas: un but marqué, la présence/absence d'un penalty, un carton rouge (mais pas un second jaune) et la désignation erronée du joueur fautif. La nécessité de revoir un passage du match peut être annoncée aussi bien par l'arbitre principal que par les arbitres vidéo. La VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) visionne un épisode et informe l'arbitre de son contenu. Puis l'arbitre peut décider de faire confiance à la VAR et changer/maintenir sa décision ou sortir du terrain pour visionner l'épisode lui-même.



Remplaçants

Il sera possible d'effectuer un quatrième remplacement pendant les arrêts de jeu. En demi-finale, pendant le match pour la 3e place et en finale, les équipes auront la possibilité d'effectuer un quatrième remplacement pendant les arrêts de jeu. C'est l'une des nouveautés qui sera testée pour être introduite pendant le Mondial 2018.



Juges-arbitres

Lors des matchs, il y aura deux arbitres vidéo et un assistant chargé du hors-jeu. Leurs noms seront connus à l'avance de la même manière que les noms des arbitres classiques des matchs. Pendant la Coupe du monde des moins de 20 ans, l'assistance vidéo a modifié 12 décisions, dont 7 ont influencé le résultat du jeu. Il s'agissait de 5 situations de hors-jeu et de 7 fautes ayant entraîné des penaltys et des cartons rouges.



Caméras

30 caméras seront utilisées pour l'assistance vidéo. La FIFA aura recours aux images des caméras de télévision. Il sera possible de visionner un épisode à partir de différents angles pour déterminer la justesse de la décision. Ce procédé a été utilisé avec succès pendant la Coupe du monde de football des moins de 20 ans.