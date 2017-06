FED CUP 2017 DE TENNIS (3E JOURNÉE) L'Algérie bat le Mozambique et termine 3e du groupe

L'Equipe nationale féminine de tennis s'est imposée, vendredi (3-0) face au Mozambique, lors de la 3e et dernière journée du premier tour (poule D) de la Fed Cup 2017 (Groupe 3/Zone Europe-Afrique), organisée du 12 au 17 juin. Lynda Benkaddour a gagné facilement un peu plus tôt dans la journée 6-0 6-0 face à Claudia Sumaia avant que sa compatriote Amira Benaissa ne remporte le second match 6-2 6-1 contre Marieta De Lyubov Nhamitambo. En double, la paire algérienne composée de Fatima Zohra Boukezzi et Houria Boukholda a battu le duo Iiga Adolfo Joao-Claudia Sumaia 6-0 6-2. A la faveur de cette victoire, les Algériennes terminent 3e de leur poule devant leur adversaire du jour, alors que la Moldavie et le Maroc se disputent la première place. Lors des deux premières journées, l'Algérie a essuyé deux défaites face respectivement au Maroc (3-0) et le pays hôte, la Moldavie (3-0). L'Algérie qui n'aura pas le droit de disputer le play-off, aura l'occasion d'être présente lors des matchs de classement. Les vainqueurs de chaque groupe joueront directement le play-off pour déterminer les deux nations qui accéderont au Groupe 2 de la Zone Europe-Afrique, en 2018. La Fed Cup est considérée comme l'équivalent féminin de la Coupe Davis chez les messieurs.