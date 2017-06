FIFA Le temps additionnel ajusté en fonction de la vidéo?

La Fédération Internationale de football (FIFA) voudrait voir le temps additionnel ajusté en fonction d'un éventuel usage de l'arbitrage vidéo. C'est ce qu'a annoncé le Néerlandais Marco Van Basten, responsable du développement technique de la FIFA avant la coupe des Confédérations. «L'implémentation de l'arbitrage vidéo ne doit pas réduire le temps de jeu effectif des rencontres», a dit l'ancien joueur. «Nous voulons tendre vers un calcul plus précis du temps additionnel», a-t-il ajouté. L'assistance vidéo sera testée, en conditions réelles, lors de la prochaine coupe des Confédérations en Russie. Des essais ont déjà été réalisés lors de rencontres amicales et à la Coupe du monde U20 en Corée du Sud. «Cela devrait aider les arbitres à éviter les scandales, ceux dont on se souvient encore des années après», a déclaré le Suisse Massimo Busacca, directeur de l'arbitrage de la FIFA. D'après le Suisse, les expériences ont été concluantes au Mondial U20. Si l'arbitrage vidéo est approuvé par l'IFAB, international board, organisme garant des règles du football, il devrait être présent au Mondial 2018 en Russie. L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), son nom officiel, peut être utilisée dans quatre situations de jeu seulement: après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct ou pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné.