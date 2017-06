FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BOXE Le sélectionneur algérien Bedjaoui suspendu provisoirement

Le président de la Fédération algérienne de boxe, Madjid Nahassia, avait fait l'objet d'un retrait de confiance de la part de son bureau exécutif en mai dernier et suspendu par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La FAB est gérée actuellement par le premier vice-président Abdeslam Draa.

La Fédération internationale de boxe amateur (AIBA) a suspendu l'entraîneur de la sélection algérienne, Brahim Bedjaoui, à titre «provisoire» lui reprochant son «comportement» lors des Jeux de la solidarité islamique (JSI-2017) qui se sont déroulés à Bakou en Azerbaïdjan du 12 au 22 mai. «M.Bedjaoui, nous vous informons que le bureau exécutif de l'AIBA a décidé de vous suspendre provisoirement selon les dispositions de l'article 13.3.3 du code disciplinaire et déposé une plainte contre vous devant la commission de discipline», a indiqué l'AIBA dans une lettre envoyée jeudi au coach national. «Cette décision a été prise à la suite de certaines de vos déclarations aux médias lors des Jeux de la solidarité islamique Bakou 2017 que l'AIBA considère en violation de son code disciplinaire et décide donc d'ouvrir une procédure disciplinaire», a encore précisé l'AIBA dans sa correspondance dont une copie a été adressée au président de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Mohamed Madjid Nahassia. Nahassia avait fait l'objet d'un retrait de confiance de la part de son bureau exécutif en mai dernier et suspendu par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

La Fédération algérienne de boxe est gérée actuellement par le premier vice-président Abdeslam Draa. «Considéré provisoirement suspendu, vous n'êtes pas autorisé à coacher lors de toutes les compétitions et activités organisées sous l'égide de l'AIBA en attendant l'annonce d'une décision finale», a ajouté l'instance mondiale. Bedjaoui avait dans des déclarations à la presse en marge des combats de boxe des JSI 2017 disputés au Cristal Hall de Bakou, dénoncé les décisions des juges et à leur tête l'Algérien Abdellah Bessalem, superviseur général de l'AIBA. Bedjaoui est actuellement à Brazzaville (Congo) avec la sélection nationale qui prendra part au championnat d'Afrique de boxe du 17 au 25 juin.