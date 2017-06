JS KABYLIE Quatre matchs de suspension pour Asselah

Le gardien de but de la JS Kabylie, Malik Asselah, a écopé d'une suspension de quatre matchs pour «comportement anti-sportif envers officiels» du match CR Belouizdad-JS Kabylie (1-1), mercredi passé en clôture du championnat de Ligue 1 Mobilis, a indiqué avant-hier la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site Web. Asselah, qui devra également s'acquitter d'une amende de 50.000 DA, manquera ainsi les quatre premiers matchs de la saison prochaine. Par ailleurs, le milieu de terrain du NA Hussein Dey, Karim Ghazi, a été suspendu un match pour «contestation de décision», lors de la rencontre de son équipe sur le terrain du MO Béjaïa (1-1). Trois clubs ont été mis à l'amende (30.000 DA) à l'issue de cette 30e et dernière journée du championnat, à savoir l'USM Bel Abbès, le MC Alger, et l'USM El Harrach pour «utilisation de fumigènes».