LIGUE 1 MOBILIS (RÉSERVE) L'ES Sétif champion aussi

La deuxième équipe de l'ES Sétif a remporté le tout nouveau championnat des réserves professionnelles devançant le MC Oran et la JS Saoura. Avec 71 points et 8 points d'avance sur son principal poursuivant, l'équipe réserve de l'ES Sétif a gagné haut la main le championnat. Il s'agit de son second titre après celui de 2014-2015 et après avoir terminé second la saison écoulée. Les équipes réserves sont composées de 15 joueurs formés au club et ayant joué au moins trois années dans les équipes de jeunes du club, plus cinq joueurs de l'équipe senior autorisés à participer aux matchs.