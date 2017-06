STANDARD DE LIÈGE Belfodil vise plus haut que Trabzonspor

L'avant-centre international algérien du Standard de Liège, Ishak Belfodil, est attendu, demain, à l'Académie de son club pour se plier aux traditionnels tests de début de saison. Mais l'Algérien ne devrait être que de passage. On le sait, Ishak Belfodil n'a quasiment aucune chance d'aligner une deuxième saison en bord de Meuse. L'intérêt ne cesse de croître puisque les Italiens de Naples sont récemment venus s'ajouter à la liste des clubs intéressés. Trabzonspor s'est aussi renseigné auprès de l'entourage du joueur, mais il y a peu de chances que l'Algérien prenne la route de la Turquie cet été. Belfodil aspirerait à rejoindre un plus grand championnat et le fait que Trabzonspor ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine peut également constituer un motif de refus.