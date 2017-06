VEREYA (BULGARIE) Hassani devrait rejoindre Cherno More

Le néo-international algérien, Ilias Hassani, s'est engagé avec Cherno More, en vue de la saison prochaine, a annoncé sur son site Web officiel ce club de 1ère division bulgare qui a terminé le championnat de son pays à la 6e position. Hassani avait évolué au cours du défunt exercice au sein d'une autre formation bulgare, en l'occurrence Vereya. Il s'agissait du reste de sa première expérience en Bulgarie, lui, qui avait fait sa formation en France, et joué pour deux clubs de Ligue 1, le FC Toulouse (2013-2014) et Bordeaux (2015-2016), mais sans pour autant parvenir à s'imposer au sein des équipes premières de ces deux formations. Ce défenseur central de 21 ans a été convoqué pour la première fois en sélection algérienne à l'occasion du précédent stage sous la conduite du nouvel entraîneur national, l'Espagnol, Lucas Alcaraz, mais il n'a pu participer aux deux victoires contre la Guinée et le Togo, en raison de sa qualification tardive par la Fédération internationale de football à laquelle il a recouru pour changer de nationalité sportive. Il avait porté par le passé les couleurs des équipes de France des jeunes catégories.