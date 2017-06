KERBADJ PRÉSIDENT DE LA LFP À PROPOS DU RECOURS DU RCR "S'il aboutit, on prendra les décisions qui s'imposent"

La Ligue de football professionnel (LFP) prendra les «décisions qui s'imposent» si le recours du RC Relizane, relégué en Ligue 2 Mobilis, venait à aboutir, a assuré avant-hier le président de l'instance footballistique national, Mahfoud Kerbadj.

Le RCR, qui a terminé 14e le championnat clôturé mercredi soir, synonyme de premier relégué en deuxième palier, espère récupérer trois points que lui avait ponctionnés la LFP en début de saison pour non-paiement de ses anciens joueurs. Mais la direction relizanaise est parvenue par la suite à s'acquitter de toutes ces dettes dans ce registre, mais sans que cela ne lui permette de récupérer les points retirés. «Le président du RCR devait introduire un recours auprès de la commission concernée de la Fédération algérienne de football après avoir régularisé ses anciens joueurs. Mais, il a attendu la fin de saison pour le faire. Si la FAF ou le Tribunal arbitral sportif, qu'il soit national ou international, décident de rétablir le RCR dans ses droits, on prendra les décisions qui s'imposent», a précisé Kerbadj à la radio nationale. Le RCR a terminé ex aequo avec l'USM El Harrach, qui doit son salut au meilleur goal-average particulier. Le MO Béjaïa et le CA Batna sont les deux autres formations reléguées en Ligue 2 Mobilis.



«Pas sûr que le stade de Dar El Beïda soit homologué»

Le stade de Dar El Beïda, où est domicilié le nouveau promu en Ligue 1, le Paradou AC, risque de ne pas être homologué en vue de l'exercice à venir, a indiqué le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj. Le «très mauvais état de la pelouse» est en tête des anomalies constatées dans cette infrastructure qui devra faire l'objet prochainement d'une visite d'inspection de la part de la commission d'audit des stades, a fait savoir Kerbadj à la Radio nationale. Le PAC était contraint, lors de l'exercice 2016-2017, d'opter pour le stade de Dar El Beïda, dans la banlieue Est de la capitale, après le refus de la commission d'audit des stades d'homologuer son «fief» habituel à Hydra.

A Dar El Beïda, le PAC a réussi à dominer pratiquement tous ses adversaires, faisant cavalier seul en championnat, ce qui lui a permis d'officialiser sa montée en Ligue 1 Mobilis avant cinq journées de la fin de l'épreuve. Par ailleurs, Kerbadj a fait savoir que les derbys de la capitale seront maintenus la saison prochaine au stade du 5-Juillet, même si cette grande infrastructure de la capitale a enregistré, lors de l'exercice 2016-2017, un manque à gagner considérable au cours de la majorité de ces matchs, marqués, une fois n'est pas coutume, par une faible affluence.



«La Ligue 1 (2017-2018) débutera la première semaine de septembre»

Le coup d'envoi du prochain exercice du championnat de Ligue 1 Mobilis sera retardé à la première semaine du mois de septembre 2017, a indiqué avant-hier le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj. Cette décision fait suite à la fin tardive du championnat cette saison, et qui n'a été clôturé que mercredi dernier. Kerbadj, qui s'exprimait sur les ondes de la Radio nationale, a fait savoir en outre qu'à partir de la troisième journée de l'exercice 2017-2018 la LFP compte programmer deux journées par semaine, et ce, pendant au moins toute la phase aller. Une mesure par laquelle l'instance footballistique nationale espère éviter le scénario de l'exercice 2016-2017, marqué notamment par des arrêts à répétition de la compétition pour diverses raisons, d'où cette fin tardive des débats. Kerbadj a d'ailleurs reconnu la responsabilité de la LFP dans cet état de fait qui se produit pour la première fois depuis l'avènement du professionnalisme en 2010. Il a néanmoins promis de rectifier le tir la saison à venir, en se montrant notamment «très ferme» avec les clubs en refusant toute demande de reporter tel ou tel match. Déjà, le président de la LFP a averti les équipes engagées dans les compétitions africaines la saison prochaine qu'elles étaient tenues de jouer leur match de championnat quelques jours avant ou après leur rendez-vous continental. «Aucune concession ne sera faite à ce sujet», s'est-il engagé.