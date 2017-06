APRÈS AVOIR RÉUSSI SES DÉBUTS AVEC L'EN A Les locaux, prochain défi d'Alcaraz

Par Saïd MEKKI -

Alcaraz a déjà dirigé un stage de l'EN locaux

Un second stage des locaux est prévu à la fin du mois en cours et Alcaraz va participer activement à la préparation de la double confrontation de l'Algérie contre la Libye pour le compte des éliminatoires du CHAN 2018.

Après avoir réussi ses débuts avec la sélection nationale A, le prochain défi du nouveau sélectionneur des Verts, l'Espagnol, Lucas Alcaraz, serait la préparation de la sélection des joueurs locaux en vue de la qualification au prochain championnat d'Afrique de la catégorie, le CHAN 2018. Comme ses prédécesseurs, Alcaraz est en même temps sélectionneur des A et des A'. Il avait déjà fait la revue de l'effectif des locaux lors du premier stage qu'il a assuré avec cette catégorie de joueurs au début du mois de mai dernier. D'ailleurs, au moment où il avait entamé son stage avec les locaux, la sélection des U23 était également en stage au Centre technique national de Sidi Moussa. C'est ainsi que le sélectionneur national a découvert pratiquement les joueurs locaux avec d'abord ce premier stage qu'il a encadré avec 27 joueurs pour 4 jours et ensuite avec les 23 joueurs Olympiques qui ont également débuté leur stage le lendemain pour préparer les Jeux islamiques de Bakou à l'issue desquels ils ont terminé sur le podium. Ainsi, Alcaraz avait certainement profité de la présence de ces 47 joueurs pour faire une large revue d'effectif des joueurs du Championnat national pour renforcer l'Equipe nationale première par des joueurs du cru. Un second stage des locaux est prévu à la fin du mois en cours et Alcaraz va donc participer également et activement à la préparation de la double confrontation de l'Algérie contre la Libye pour le compte des éliminatoires du CHAN 2018. En effet, l'EN A' sera opposée à son homologue libyenne lors des éliminatoires de la zone nord, dont le vainqueur se qualifiera directement à la phase finale, prévue au Kenya du 11 janvier au 2 février 2018 en présence de 16 nations réparties en quatre groupes de quatre équipes. Le match aller à domicile entre le 11 et le 13 août 2017 alors que la seconde manche aura lieu en déplacement entre le 18 et le 20 août 2017. Et ce n'est pas fini, puisque par la suite, Alcaraz et son staff technique devraient préparer également le prochain stage de l'EN A, pour préparer les deux matchs des qualifications pour le Mondial 2018 face à la Zambie, le premier le 23 août en déplacement et le second le 5 septembre au stade Tchaker de Blida. L'approche du nouveau sélectionneur des Verts dans la prospection des joueurs est bien saluée par les spécialistes dans la mesure où il a assisté lui ou un de ses adjoints ainsi que le manager de la sélection, l'ex-international Hakim Medane à des matchs du championnat de Ligue 1. Il avait vu donc les U20 et 23 lors de leur dernier stage respectif et il a également collecté plusieurs informations sur les joueurs. Pour le moment, Alcaraz a une idée des joueurs algériens aussi bien locaux que ceux évoluant à l'étranger. Il a donc établi son programme des Verts élargi aux locaux pour tenter la «promotion» de quelques-uns au sein des A. Et la présence d'un Attal en «titulaire» lors des deux derniers matchs des Verts en amical contre la Guinée et en CAN 2019 face au Togo en est la parfaite illustration. Il est utile de rappeler enfin que cette année, la sélection des joueurs locaux ne s'est regroupée que deux fois, au début du mois de février dernier et au début du mois de mai pour la première fois sous la houlette d'Alcaraz. Elle n'avait pas participé aux éliminatoires du championnat d'Afrique des locaux 2016 dont la phase finale s'est déroulée au Rwanda, en raison d'une suspension que lui a infligée la Confédération africaine.

Une sanction causée par le forfait des Verts face à la Libye dans les qualifications du CHAN 2014. Ainsi, le sélectionneur Lucas Alcaraz prépare donc le troisième regroupement des locaux pour la fin du mois en cours soit son deuxième afin de faire le point avec cette catégorie de joueurs à l'issue du championnat d'Algérie qui vient de s'achever mercredi dernier.



Préparation des éliminatoires de la CAN 2018

L'EN dames s'impose face à la Jordanie

La sélection algérienne dames de football s'est imposée avant-hier soir à Amman face à son homologue jordanienne (1-0) en match amical préparatoire en vue des prochaines échéances officielles. L'unique but de la partie a été inscrit par Naima Bouhenni à la 6e minute de jeu. La sociétaire d'Affak Relizane a contracté une blessure au genou et dû céder sa place à Laetitia Akli (ASE Alger-centre). Les deux équipes vont s'affronter de nouveau demain. La sélection féminine est arrivée mercredi dernier à Amman, à l'invitation de la Fédération jordanienne de football pour la 2e fois consécutive en l'espace de 5 mois, pour disputer deux matchs amicaux. Le sélectionneur national Azzeddine Chih a convoqué 21 joueuses à cette occasion dont deux évoluant en France: Meriem Yasmine Benlezrar (ASPTT Albi) et Lydia Belkacemi (Stade Brestois 92). L'équipe nationale féminine, qui prépare les éliminatoires de la CAN 2018, a déjà affronté son homologue jordanienne en février dernier avec une victoire (2-1) pour la Jordanie et une autre (3-2) pour l'Algérie.