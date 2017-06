BAYERN MUNICH Tolisso, les dessous d'un transfert

Pour la première fois depuis l'officialisation de son transfert au Bayern Munich, Corentin Tolisso s'est attardé sur les raisons de son choix.

L'ancien Lyonnais, plus gros achat de l'histoire des Bavarois, n'a pas hésité une seconde pour rejoindre l'Allemagne où il doit se forger un nouveau statut. «Je ne sais pas si je réalise encore car cest tout frais». Corentin Tolisso effectue le grand saut.

Le milieu de terrain de l'OL, qui a effectué ses premiers pas en professionnel dans le Rhône en 2013, s'est envolé pour le Bayern Munich cette semaine. A 22 ans, l'international français (une sélection) franchit un cap. «Ça me fait extrêmement plaisir de signer au Bayern Munich, a-t-il avoué dans un entretien à Téléfoot, hier. Tout va changer, je n'aurai plus ma famille à côté de moi. Ça va être différent mais je pense que je suis prêt». Afin d'acquérir le Lyonnais, la formation bavaroise a consenti un investissement de 41,5 millions d'euros. Jamais elle n'a misé autant sur un seul joueur. Pas de quoi impressionner le principal intéressé. «Le montant du transfert me met un peu la pression», a-t-il admis.» J'ai envie de montrer que je vaux ce prix et que le Bayern a bien fait». Proche de Naples l'an dernier, Tolisso a préféré rallier l'Allemagne. Et si l'épisode italien a duré dans le temps, son transfert au Bayern a été bouclé en à peine trois semaines. «Tout s'est fait très vite, a-t-il affirmé. Dès que j'ai su que le Bayern me voulait, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas douté une seule seconde. Je ne quitte pas Lyon pour quitter l'OL. Je voulais connaître quelque chose de plus grand». Quoi de mieux que le Bayern Munich, où Carlo Ancelotti, son nouvel entraîneur, s'est investi lui-même pour son arrivée? «Ça fait bizarre, a avoué Tolisso. C'est un entraîneur qui gagne partout où il passe. Il m'a conforté dans l'idée que c'était un grand club où je peux progresser.

Le plus dur commence. Devenir titulaire au Bayern me permettra d'avoir un peu plus de temps de jeu en équipe de France».