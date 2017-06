CHAN 2018 l'organisation sera-t-elle retirée au Kenya?

La Confédération africaine de football (CAF) devrait retirer au Kenya l'organisation du championnat d`Afrique des nations 2018, réservé aux joueurs locaux, en raison du retard pris dans les travaux de construction et de rénovation des stades de le compétition, rapportent samedi les médias locaux. Depuis le début de la semaine, une mission de la CAF conduite par son vice-président Constant Omari Selemani séjourne au Kenya pour superviser les travaux.

«Le constat est implacable. Il n'y a eu aucun progrès dans les travaux depuis le passage de la dernière délégation de la CAF en février. Le stade Kipchoge Keino d'Eldoret ne sera jamais prêt et a d'ailleurs été retiré des sites. Ceux de Machakos et Nyayo sont mal en point», a révélé une source au site Nairobinews. Ce n'est pas la première fois que le retrait de l'organisation du CHAN 2018 est évoqué. Mais en mars dernier, Issa Hayatou, encore président de la CAF, maintenait sa confiance au pays des «Harambee Stars». Une conférence de presse de la délégation et du ministre des Sports kényan est prévue ce samedi. Un retrait de l'organisation pourrait être évoqué et entériné lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de la CAF en juillet lors du Symposium prévu à Casablanca au Maroc. Ce dernier pourrait d'ailleurs remplacer le Kenya.

L'équipe algérienne, engagée dans les qualifications de la Zone nord, sera opposée à la Libye. Le match aller à domicile se jouera entre le 11 et le 13 août 2017 alors que la seconde manche aura lieu entre le 18 et le 20 août 2017. L'Algérie avait été suspendue de la dernière édition tenue en 2016 au Rwanda pour avoir déclaré forfait aux éliminatoires alors qu`elle devait affronter la Libye.



CAF

La Zambie veut organiser la CAN 2021

La Zambie a annoncé cette semaine avoir écrit formellement à la Confédération africaine de football (CAF) pour postuler à l'organisation du tournoi de la coupe d'Afrique 2021. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moses Mawere, a déclaré que la demande formelle suivait une demande faite par le président Edgar Lungu dans sa lettre de félicitations au nouveau président de la CAF, Ahmed Ahmed. Le dirigeant zambien avait demandé à la CAF d'envisager de donner au pays le droit d'accueillir l'événement, affirmant que son gouvernement était prêt à travailler sur ses infrastructures pour l'événement. Le ministre zambien a déclaré, lors d'un entretien avec le président du Conseil des associations de football de l'Afrique australe (COSAFA) Philip Chiyangwa, que la Zambie était prête à accueillir l'événement après avoir accueilli avec succès la coupe d'Afrique des moins de 20 ans de 2017. La Zambie n'a jamais accueilli le tournoi de la coupe d'Afrique des nations. Le pays n'a pas réussi à obtenir le droit d'organiser l'édition 2019 qui a été attribuée au Cameroun.