COUPE DE TUNISIE Chenihi et Belkhiter remportent le trophée

Opposé avant-hier à l'US Ben Guerdane en finale de la coupe de Tunisie 2017, le Club Africain a tenu son rang et l'a emporté (1-0) au Stade de Radès, sous une chaleur caniculaire. Il s'agit de la 12e coupe nationale de son histoire. Le club de Bab Jedid n'avait plus remporté la coupe de Tunisie depuis la saison 1999-2000 et met ainsi un terme à 17 ans de disette dans cette épreuve. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'international tunisien Saber Khelifa dès la 2e minute. Oublié par la défense de l'USBG, l'ancien joueur de Marseille a trompé sans peine Seifeddine Charfi. Mokhtar Belkhiter et Ibrahim Chenihi étaient titularisés pour cette rencontre et décrochent donc la coupe de Tunisie 2017.