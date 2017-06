EN PRÉVISION DU MATCH CONTRE MBABANE SWALLOWS (COUPE DE LA CAF) Le MC Alger se prépare avec un effectif au complet

Le MC Alger prépare avec un effectif au complet la réception de Mbabane Swallows (Swaziland) demain au stade du 5-Juillet (22h), pour le compte de la 4e journée de la phase de poules de la coupe de la Confédération africaine.

Le gardien de but, Fawzi Chaouchi, absent lors des deux précédentes sorties de son équipe pour blessure et Hadj Bouguèche qui vient à son tour de se remettre d'une blessure l'ayant éloigné des terrains pour plus d'un mois, ont réintégré l'entraînement des Vert et Rouge qui préparent depuis samedi au Centre technique de Sidi Moussa leur rendez-vous continental. Seul Zoheïr Zerdab manque encore à l'appel, vu que sa période d'indisponibilité à cause d'une blessure est encore longue. Les Mouloudéens visent deux victoires de suite en accueillant Mbabane Swallows puis Platinum Stars d'Afrique du Sud (entre le 30 juin et le 2 juillet) afin de valider leur billet pour les quarts de finale avant la dernière journée de la phase de groupes (entre les 7 et 9 juillet) au cours de laquelle ils rendront visite au CS Sfax (Tunisie). Après trois journées, le MCA occupe la deuxième place au classement du groupe B avec 5 points, devancé d'une unité par le leader, le CS Sfax, alors que Mbabane et Platinum occupent les 3e et 4e places avec respectivement 4 et 1 points. Les deux premiers de la poule passent aux quarts. «Un seul mot d'ordre règne au Mouloudia: la victoire, rien que la victoire», assure le capitaine d'équipe, Abderrahmane Hachoud. Mais l'enchaînement des matchs cette saison, surtout que le «Doyen» courait trois lièvres à la fois, risque de laisser des séquelles sur le plan physique en cette fin de saison. Il s'agit en fait de l'appréhension majeure de l'entraîneur du Mouloudia, Kamel Mouassa, dont l'équipe vient de terminer à la deuxième place le championnat de Ligue 1, synonyme d'une qualification à la Ligue des champions d'Afrique la saison prochaine. Quatre jours après la réception de Mbabane Swallows, le MCA aura à accueillir également l'ES Sétif, qui vient de s'adjuger le titre de champion d'Algérie, samedi prochain au stade Omar-Hammadi, pour le compte des demi-finales de la coupe d'Algérie, une compétition dans laquelle le club défend son titre.