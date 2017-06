IL NE VEUT PAS REVENIR AU PSG Verratti: "Laissez-moi aller au Barça"

Marco Verratti semble prêt à aller au bras de fer pour quitter le PSG et rejoindre le Barça. Même si le club parisien n'est pas vendeur et compte faire une nouvelle proposition au milieu de terrain italien. Cinq ans après son arrivée, dans un certain anonymat, au PSG, Marco Verratti n'a jamais été aussi proche de la sortie. Alors que son agent multiplie les déclarations fracassantes depuis de longues semaines, le milieu de terrain italien, convoité par le Barça, a confirmé ses envies de départ aux dirigeants parisiens, dont le nouveau directeur sportif Antero Henrique. Ils lui ont confirmé qu'il était toujours intransférable et s'apprêteraient à lui formuler une nouvelle proposition de contrat, avec, bien sûr, une substantielle revalorisation salariale. Mais «Guffetto», ou «le petit hibou», n'en démord pas. «Laissez-moi aller au Barça, je ne reviendrai pas à Paris», aurait-il notamment déclaré à ses dirigeants, a rapporté La Gazzetta dello Sport. Des déclarations qui laissent à penser que l'ancien de Pescara est plus que jamais prêt au bras de fer pour rejoindre la Catalogne.