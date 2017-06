MEETING DE KLADNO (DÉCATHLON- 1ÈRE JOURNÉE) Larbi Bourada en tête

Le décathlonien algérien Larbi Bourada occupe la première position du meeting de Kladno (République tchèque), avant-hier à l'issue de la première journée des épreuves du challenge IAAF du décathlon. A l'issue des cinq premières épreuves de la compétition, Bourada totalise 4130 points, devant le Norvégien, Martin Roe (4053 pts) et l'ancien recordman d'Afrique, le Sud-Africain, Wilem Coertzen (3930 pts). L'Algérien, recordman d'Afrique de la spécialité (8521 pts), a dominé cette première journée en occupant la première position du 100m avec un temps de 10.76 (915 pts), en saut en longueur (7m.26 /876 pts), en saut en hauteur (2m05/822 pts) et au 400 m haies (48.47/886 pts). Il a terminé à la 8e place au lancer du poids (12m.40/631 pts). Les épreuves de dimanche seront consacrées au 110 m haies, disc, saut à la perche, le javelot et le 1500m. Sans compétition depuis sa 5e place aux Jeux olympiques de Rio 2016, Bourada aura l'occasion de réaliser les minima pour la participation aux Championnats du monde d'athlétisme de Londres 2017. Pour rappel, la meilleure performance de l'année du décathlon est détenue actuellement par le Canadien Damian Warner (8591 points), médaillé de bronze aux Jeux olympiques 2016.