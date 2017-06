REAL MADRID Zidane prêt à tout pour garder Ronaldo

Cristiano Ronaldo agite la gazette des transferts cet été. En effet, l'international portugais du Real Madrid aurait demandé à quitter l'Espagne. Toutefois, selon Marca, Zinédine Zidane ne l'entend pas du tout de cette façon. Si Cristiano Ronaldo a fait une grande fin de saison au Real Madrid, c'est avant tout parce que Zinédine Zidane a très bien géré son cas en le faisant reposer quelquefois. Résultat? Des buts à la pelle en Ligue des champions et en Liga permettant à la Casa Blanca d'obtenir un merveilleux doublé. Toutefois, l'attaquant portugais a été épinglé par le fisc espagnol pour avoir dissimulé environ 15 millions d'euros dans les paradis fiscaux. Ce qui n'arrange rien. À l'instar de Lionel Messi, Ronaldo va donc être poursuivi par la justice espagnole et ce n'est pas peu dire que cela l'ennuie. À tel point de vouloir quitter le club qu'il a rejoint en 2009 et avec qui il a absolument tout remporté. À 32 ans, il pourrait donc vouloir découvrir un troisième championnat, après celui du Portugal, de l'Angleterre et aussi celui d'Espagne donc. À moins que tout cela ne soit qu'un géant coup de bluff, comme l'analyse Le Parisien d'hier. De l'autre côté des Pyrénées, l'analyse est sensiblement différente. Marca en a fait même sa une hier avec une phrase qu'aurait lancée Zinédine Zidane à son joueur par téléphone (CR7 dispute actuellement la coupe des Confédérations en Russie avec le Portugal, champion d'Europe 2016). «Cris je ne veux pas que tu partes», aurait lancé l'ancienne gloire des Bleus à l'endroit de son meilleur joueur et surtout Ballon d'or en titre. Si Jorge Mendes, le super-agent portugais est à l'affût de la moindre transaction juteuse et que certains médias, notamment outre-Manche, expliquent qu'il serait en train de lui chercher des portes de sortie, nul doute que l'affaire devrait se régler. Outre le fait que le Real Madrid est l'un des plus grands clubs du monde, l'appel de Zinédine Zidane pourrait faire la différence, encore plus si les Merengues règlent l'amende que va lui infliger la justice. Nul doute en revanche que si Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid, ce serait le plus gros transfert de l'été.