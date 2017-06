TOURNOI ITF «JUNIORS» DE TENNIS À MAHDIA Benkaddour directement dans le tableau final

La joueuse de tennis algérienne, Lynda Benkaddour intègrera directement le tableau final d'un tournoi international «juniors», prévu du 20 au 25 juin à Mahdia (Tunisie), suivant le programme de compétition dévoilé par les organisateurs. Initialement, la jeune Oranaise devait commencer par disputer les qualifications, à partir de dimanche, mais le désengagement de certaines joueuses a libéré des places dans le tableau final, dont une pour Benkaddour. L'Algérienne se trouve actuellement en Moldavie, en compagnie de ses compatriotes Houria Boukholda, Amira Benaïssa et Fatima Zohra Boukezzi pour disputer la Fed Cup 2017 (Gr.3) de la zone Europe / Afrique et elle devrait rallier Tunis juste après la fin de cette compétition. Benkaddour ne sera pas la seule Algérienne à disputer ce tournoi de grade 4, puisque ses compatriotes Khalil Adel Radjaâ et Mohamed Racym Rahim y seront présents, également. A la seule différence que ces deux garçons commenceront par disputer les qualifications.